



Сенат США заблокировал законопроект о помощи Израилю без Украины

Демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев добиться одобрения пакета помощи Израилю без включения в него поставок для Украины. Об этом сообщает Reuters.



Издание пишет, что демократы сегодня заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, который был принят Палатой представителей на прошлой неделе, без обеспечения помощи Украине.



Сенатор-республиканец Роджер Маршалл сказал, что время имеет огромное значение, и крайне важно, чтобы Сенат ни на один день не откладывал доставку важной помощи Израилю.



Демократы возразили, подчеркнув важность оказания помощи Украине, а также Израилю, в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию безопасности границ и денег для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.



Это все было в запросе на финансирование в размере 106 миллиардов долларов, который президент Джо Байден направил Конгрессу в прошлом месяце.



Также они обвинили республиканцев в Палате представителей в том, что они играют в политику с ситуацией в Израиле, задерживают помощь еврейскому государству, привязывая поддержку к сокращению финансирования Налоговой службы.

Сенатор Патти Мюррей сказала, что союзники в Украине не могут позволить себе отсрочку не больше, чем их союзники в Израиле.



Напомним, ранее в Пентагоне заявляли о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов, предусмотренных на военную помощь Украине.



При этом новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил конгрессменам голосовать за помощь Израилю в отдельности. Он внес в ведомство соответствующую инициативу, поддержанную нижней палатой Конгресса.



В Сенате такой законопроект Джонсона не хотят даже рассматривать, а в Белом доме пообещали, что президент Джо Байден ветирует его.