



Сенат Австралии рекомендует запретить нацистскую символику

Комитет Сената Австралии рекомендовал ввести федеральный запрет на использование нацистской символики, сообщает Australian Jewish News .



Правительство Австралии призывают внести законопроект о запрете нацистской символики "в срочном порядке".



Однако Комитет по законодательству по юридическим и конституционным вопросам отклонил законопроект, выдвинутый коалиционным правительством в Маха, описав, что он обеспокоен "рядом моментов" в нем, но добавив, что он "всецело" поддерживает цель закона.



"Доказательства, полученные комитетом, вызвали ряд вопросов и опасений, связанных с сферой применения законопроекта и его применимостью, особенно в отношении отсутствия в законопроекте определения того, что представляет собой нацистский символ", — говорится в заявлении комитета.



В пятницу лидер оппозиции Питер Даттон из Либеральной партии призвал правительство выполнить рекомендацию комитета.



"Правительство располагает полными ресурсами прокуратуры, у них есть множество юристов, они могут выдвинуть законопроект сегодня, — сказал он. - Откровенно говоря, они могли подготовить законопроект за 24 часа. Они этого не сделали, и я призываю их сделать это".



Ранее в этом месяце комитет провел парламентское расследование запрета нацистской символики. Они услышали от различных еврейских общин и других групп меньшинств, которые критиковали правительство за то, что оно десятилетиями отставало от запрета символов ненависти.

