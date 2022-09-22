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Семья Ширин Абу Акле подала жалобу на Израиль в МУС
22.09.2022 19:18 Ольга Белозерова

Семья Ширин Абу Акле подала жалобу на Израиль в МУС

Семья убитой журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле подала жалобу на Израиль в Международный уголовный суд.

Как сообщает Jerusalem Post, родственники Абу Акле подали официальную жалобу в Международный уголовный суд с просьбой к международному сообществу расследовать смерть журналистки.

Семья убитой обвинила израильских солдат в преднамеренном нападении на Ширин Абу Акле и еще одного журналиста Аль-Джазиры, сославшись на новые кадры, опубликованные в тот день палестинской неправительственной организацией Al Haq и Forensic Architecture. 

"Доказательства неопровержимы. Прошло более четырех месяцев с тех пор, как Ширин была убита. Наша семья не должна ждать еще один день справедливости", - говорится в заявлении семьи. 

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