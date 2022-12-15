



Семья погибшего палестинского активиста Низара Баната подаст иск против ПА в МУС

Семья палестинского активиста Низара Баната в четверг подаст иск в Международный уголовный суд, обвиняя высокопоставленных палестинских чиновников в его смерти в заключении. Низар Банат, критиковавший Палестинскую администрацию во главе с Махмудом Аббасом, умер в июне 2021 года после того, как силы безопасности ПА вытащили его из дома на Западном берегу. Вскрытие показало, что его били по голове, груди, шее, ногам и рукам, и с момента ареста до смерти прошло менее часа.



“Мы требуем справедливости для человека, который ничего не делал, кроме как говорил правду властям”, – сказал адвокат семьи Хакан Камюз.



Дело, которое будет передано в МУС, обвиняет семерых палестинских чиновников в ответственности за смерть Баната. Решение передать дело в МУС было принято после того, как 14 сотрудников палестинских сил безопасности были освобождены под залог в ожидании военного суда на Западном берегу по делу о смерти Баната. Брат активиста, Гассан Банат, сказал, что их освобождение заставило его поверить, что “правосудие отсутствует”.



“Мы поняли, что режим Палестинской автономии, полиция, силовики имеют больше полномочий, чем суд, что они выше суда”, — сказал он. “Вот почему мы решили выйти на международную арену”.



По словам адвоката семьи, этот шаг знаменует собой первый случай, когда палестинец подает жалобу в МУС против другого палестинца.



Опрос, проведенный в прошлом году Палестинским центром политических и обзорных исследований, показал, что 63 процента палестинцев считают смерть Баната “преднамеренной мерой по приказу политических лидеров ПА или сил безопасности”. Брат диссидента считает, что его убили, когда он “бросил вызов Махмуду Аббасу и рассказал людям правду о реальном положении Палестинской автономии”.



Этот шаг со стороны семьи Банат последовал за тем, как на прошлой неделе телекомпания “Аль-Джазира” подала в МУС дело об убитой репортерше Ширин Абу Акле.