



Семья Нетаниягу сможет вернуться на Бальфур только через полтора года



На фоне результатов выборов в Кнессет 25-го созыва, определивших, что председатель Ликуда вскоре начнет свой шестой срок на посту премьер-министра, Биньямину Нетаниягу и его семье придется ждать не менее полутора лет, пока они смогут вернуться жить в знаменитую резиденцию на улице Бальфур в Иерусалиме.



В доме ведутся основательные ремонтные работы, и подрядчики, которые там работают, говорят, что необходимо их завершить до того, как тут въедут новые жильцы. Наама Шульц , генеральный директор канцелярии премьер-министра, еще до выборов выясняла, можно ли ускорить работы, но подрядчики дали ей понять, что сократить сроки невозможно.



Стоимость ремонта в резиденции в Бальфуре оценивается в 50 миллионов шекелей, и его проводит Министерство обороны. Ремонт включает в себя масштабную замену инфраструктуры, а также работы, необходимые для обеспечения безопасности и охраны.



Семья Нетаниягу не намерена въезжать в квартиру охранников, где иногда жили уходящий премьер-министр Яир Лапид. По всей видимости, семья Нетаниягу пока будет жить в своем частном доме на улице Газы в столице.