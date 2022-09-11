



Семья Голдин провела митинг у дома Ганца

Вечером субботы у дома министра обороны Бени Ганца прошел митинг активистов, выступающих за возвращение тел павших солдат Орона Шауля и Адара Голдина в Израиль.



Отец Адара Голдина, Симха Голдин, обратился к министру обороны со словами: "Мы стоим здесь, чтобы напомнить вам, что вы оставили двух солдат на поле боя и что ваш призыв следовать за вами - это издевательство, потому что солдаты, которые следовали за вами, остались на поле боя".



"Восемь лет вы их не возвращали, вы были министром обороны более двух с половиной лет и не сделали этого. Вы провели две операции в Газе и не вернули их, и вы хотите, чтобы мы поверили, что мы должны следовать за вами в качестве премьер-министра?", - отметил он.

