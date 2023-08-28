



Семья 4-летней жертвы наезда вышла со встречи с прокурорами с тяжелыми чувствами

Портал Ynet сообщил о том, что в результате встречи семьи погибшего четырехлетнего Рафаэля Адана с представителями прокуратуры Центрального округа “возникла повышенная напряженность между сторонами”.



Семья Адана, переживающая трагическую гибель своего ребенка в результате наезда автомобиля три месяца назад, выразила резкое недовольство, заявив, что "расследование истины не является приоритетом для полиции". Семья заявила, что вышла со встречи “с очень тяжелыми чувствами”. Прокуратура признала, что семья подняла на встрече "два вопроса для углубленного изучения", и пообещала “решить их” с полицией.



Несмотря на бурные протесты на прошлой неделе, прокуратура сохраняет свою позицию по обвинению 80-летней Кэрол Песлер в халатности в связи со смертельным инцидентом. Дочь Песлер, доктор Хайди Песлер, ставшая предметом атак в социальных сетях, по утверждению полиции, не находилась в машине во время аварии.



На фоне растущего разочарования семья Рафаэля подвергла критике ход расследования, заявив, что "материалы следствия изобилуют прорехами". Семья призывает общественность протестовать, продолжая добиваться правды о трагической гибели Рафаэля. Обращение семьи подтвердило ее решимость и стало лозунгом протеста: "Справедливость для Рафаэля".



Власти, не прекращая расследования, твердо заявляют, что улики подтверждают версию подозреваемой. В условиях усиления напряженности и неустанного стремления семьи к справедливости это дело продолжает оставаться под пристальным вниманием, демонстрируя тонкий баланс между юридическими процедурами и эмоциональными переживаниями близких погибшего.