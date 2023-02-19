



Съемочная группа 14-го канала была атакована на демонстрации в Тель-Авиве

Съемочная группа 14-го канала подверглась нападению демонстрантов во время акции протеста против правовой реформы в Тель-Авиве.



Министр связи Шломо Кари выступил с заявлением: "Я решительно осуждаю нападение на команду 14 канала. Группа анархистов, которые думают, что будут управлять страной с помощью запугивания, затыкания ртов журналистам и блокирования дорог. Полиция должна искоренить подобные издевательства, а не просто отодвинуть в сторону команду подстрекателей. Свободная и разнообразная пресса - один из краеугольных камней демократии".

