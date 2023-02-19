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Съемочная группа 14-го канала была атакована на демонстрации в Тель-Авиве
19.02.2023 07:11 Аркадий Бочаровский

Съемочная группа 14-го канала была атакована на демонстрации в Тель-Авиве

Съемочная группа 14-го канала  подверглась нападению демонстрантов во время акции протеста против правовой реформы в Тель-Авиве.

Министр связи Шломо Кари выступил с заявлением: "Я решительно осуждаю нападение на команду 14 канала. Группа анархистов, которые думают, что будут управлять страной с помощью запугивания, затыкания ртов журналистам и блокирования дорог. Полиция должна искоренить подобные издевательства, а не просто отодвинуть в сторону команду подстрекателей. Свободная и разнообразная пресса - один из краеугольных камней демократии".
 


 

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