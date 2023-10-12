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Семьи раненых атаковали Мири Регев в Шиба
12.10.2023 15:24 Аркадий Бочаровский

Семьи раненых атаковали Мири Регев в Шиба

Министр транспорта Мири Регев подверглась сегодня нападению со стороны родственников пострадавших в результате операции "Железные мечи" в медицинском центре Шиба Тель Ха-Шомер. 

На записях видно, как нападавший кричит министру: "Ты шлюха, ты шлюха", а затем бросает в ее машину чашку с кофе. Охранники, находившиеся поблизости, пытались не подпустить его к машине - в то время как Регев уезжала.

Семьи были возмущены визитом министра в больницу и протестовали, когда она покидала место происшествия.
 

 

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