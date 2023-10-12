



Семьи раненых атаковали Мири Регев в Шиба

Министр транспорта Мири Регев подверглась сегодня нападению со стороны родственников пострадавших в результате операции "Железные мечи" в медицинском центре Шиба Тель Ха-Шомер.



На записях видно, как нападавший кричит министру: "Ты шлюха, ты шлюха", а затем бросает в ее машину чашку с кофе. Охранники, находившиеся поблизости, пытались не подпустить его к машине - в то время как Регев уезжала.



Семьи были возмущены визитом министра в больницу и протестовали, когда она покидала место происшествия.

