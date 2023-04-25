



Семьи погибших: противников Бен-Гвира привозили на кладбище автобусами



Столкновения и крики сопровождали прибытие министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира сегодня на церемонию памяти павших солдат ЦАХАЛа и жертв боевых действий в Беэр-Шеве.



הגעתי היום כנציג ממשלת ישראל לשאת דברים בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בבית העלמין הצבאי בבאר שבע.



ביום הקדוש הזה אני מרכין את הראש בפני הנופלים והמשפחות השכולות.



במותם ציוו לנו את החיים. יהי זכרם ברוך. pic.twitter.com/ha3vWwKd2h — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 25, 2023

מחיאות כפיים סוערות בבית העלמין בבאר שבע עם תום נאומו של השר איתמר בן גביר pic.twitter.com/PF3VNdP7vT — אריאל עידן (@Arielidan20) April 25, 2023

Семьи погибших утверждают, что на кладбище прибыли толпы противников министра, не имеющих отношения к скорбящим, с целью "создать провокацию".Семьи погибших рассказали корреспонденту "Маарива": "На кладбище прибыли автобусы с противниками министра Бен-Гвира. Противники стояли рядом с могилами наших близких, но они не имели к ним никакого отношения. Никто из членов семей их не знал. Они пели "Ха Тикву" и кричали во время церемонии - они пришли, чтобы устроить провокацию. Они пришли, чтобы опозорить этот день".Бен-Гвир прибыл на военное кладбище в Беэр-Шеве, несмотря на протесты. Во время мероприятия у кладбища происходили стычки между семьями и раздавались проклятия, а во время выступления Бен-Гвира звучали призывы против него, но по окончании речи присутствующие аплодировали ему.