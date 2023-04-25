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Семьи погибших: противников Бен-Гвира привозили на кладбище автобусами
25.04.2023 14:57 Аркадий Бочаровский

Семьи погибших: противников Бен-Гвира привозили на кладбище автобусами


Столкновения и крики сопровождали прибытие министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира сегодня на церемонию памяти павших солдат ЦАХАЛа и жертв боевых действий в Беэр-Шеве. 
 



Семьи погибших утверждают, что на кладбище прибыли толпы противников министра, не имеющих отношения к скорбящим, с целью "создать провокацию". 

Семьи погибших рассказали корреспонденту "Маарива": "На кладбище прибыли автобусы с противниками министра Бен-Гвира. Противники стояли рядом с могилами наших близких, но они не имели к ним никакого отношения. Никто из членов семей их не знал. Они пели "Ха Тикву" и кричали во время церемонии - они пришли, чтобы устроить провокацию. Они пришли, чтобы опозорить этот день".

Бен-Гвир прибыл на военное кладбище в Беэр-Шеве, несмотря на протесты. Во время мероприятия у кладбища происходили стычки между семьями и раздавались проклятия, а во время выступления Бен-Гвира звучали призывы против него, но по окончании речи присутствующие аплодировали ему.
 

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