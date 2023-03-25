



Семьи погибших призывают министров не посещать мероприятия ко Дню памяти

Тысячи семей погибших военнослужащих призвали министров воздержаться от церемоний в День памяти на фоне опасений, что события могут быть использованы в политических целях, сообщила в пятницу общественная телерадиокомпания “Кан”.



Сообщается, что семьи обратились с просьбой в Яд Ле-Баним, крупнейшую организацию семей погибших в Израиле, сославшись на опасения по поводу выступлений и потенциальных протестов за и против пересмотра судебной системы.



Эли Бен-Шем, председатель организации, провел в среду собрание по этому поводу, на котором было предложено, чтобы с речами на кладбищах выступали высшие военачальники, а не политики.



По словам Бен-Шема, павшие солдаты “были убиты в том же танке, на той же заставе”.



“Мы хотим предотвратить демонстрации и распри на кладбищах”, — сказал он.



В День памяти, который должен начаться вечером 24 апреля, многие израильские граждане посещают могилы близких, погибших во время службы в армии или террористических актах.



На многих церемониях на кладбищах по всей стране выступают министры — если призыв семей будет услышан, им впервые запретят выступать на мероприятиях.



Петиция, созданная оппозиционным депутатом Кнессета Моше Троппером, подписанная, как сообщается, 90 депутатами как от правительства, так и от оппозиции, призывает оставить День памяти вне политики.



В письме Троппера содержится призыв ко “всем фракциям” Кнессета и “всему народу Израиля” “воздерживаться от проведения дебатов на кладбищах” и “исключить День памяти из споров”.



Среди подписавших документ Яир Лапид, Бенни Ганц, Бецалель Смотрич, Яир Левин, Симха Ротман, Авигдор Либерман и другие, сообщает новостной сайт Walla.



Однако министр транспорта Мири Регев отказалась подписать петицию, если она не будет расширена за счет включения Дня независимости и Дня памяти жертв Холокоста. Регев отвечает за организацию национальных церемоний в эти дни.



Лапид отказался подписать расширенный документ Регев, заявив, что это будет означать “притворство”, что текущая ситуация приемлема.

