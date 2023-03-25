Новости » Политика
Семьи погибших призывают министров не посещать мероприятия ко Дню памяти
25.03.2023 13:42 Ирина Демьянова

Семьи погибших призывают министров не посещать мероприятия ко Дню памяти

Тысячи семей погибших военнослужащих призвали министров воздержаться от церемоний в День памяти на фоне опасений, что события могут быть использованы в политических целях, сообщила в пятницу общественная телерадиокомпания “Кан”.

Сообщается, что семьи обратились с просьбой в Яд Ле-Баним, крупнейшую организацию семей погибших в Израиле, сославшись на опасения по поводу выступлений и потенциальных протестов за и против пересмотра судебной системы.

Эли Бен-Шем, председатель организации, провел в среду собрание по этому поводу, на котором было предложено, чтобы с речами на кладбищах выступали высшие военачальники, а не политики.

По словам Бен-Шема, павшие солдаты “были убиты в том же танке, на той же заставе”.

“Мы хотим предотвратить демонстрации и распри на кладбищах”, — сказал он.

В День памяти, который должен начаться вечером 24 апреля, многие израильские граждане посещают могилы близких, погибших во время службы в армии или террористических актах.

На многих церемониях на кладбищах по всей стране выступают министры — если призыв семей будет услышан, им впервые запретят выступать на мероприятиях.

Петиция, созданная оппозиционным депутатом Кнессета Моше Троппером, подписанная, как сообщается, 90 депутатами как от правительства, так и от оппозиции, призывает оставить День памяти вне политики.

В письме Троппера содержится призыв ко “всем фракциям” Кнессета и “всему народу Израиля” “воздерживаться от проведения дебатов на кладбищах” и “исключить День памяти из споров”.

Среди подписавших документ Яир Лапид, Бенни Ганц, Бецалель Смотрич, Яир Левин, Симха Ротман, Авигдор Либерман и другие, сообщает новостной сайт Walla.

Однако министр транспорта Мири Регев отказалась подписать петицию, если она не будет расширена за счет включения Дня независимости и Дня памяти жертв Холокоста. Регев отвечает за организацию национальных церемоний в эти дни.

Лапид отказался подписать расширенный документ Регев, заявив, что это будет означать “притворство”, что текущая ситуация приемлема.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы