



Секретный потенциал, продемонстрированный запуском ракеты вдали от Израиля

Один-единственный запуск, проведенный ровно три года назад на расстоянии 3000 км от Израиля, раскрыл возможности, которые тайно разрабатывались израильской оборонной индустрией. Это произошло, когда Азербайджан произвел первый в своей истории боевой пуск ракеты "Лора", изготовленной концерном IAI. Ракету запустили для уничтожения моста во время войны с Арменией. Эта ракета способна поражать с точностью менее десяти метров с расстояния 500 км, что является чрезвычайно важной и мощной возможностью на войне. Боеголовка "Лоры" несет 500 кг взрывчатки.



ЦАХАЛ в течение многих лет обсуждал, стоит ли брать на вооружение это оружие, а тем временем зарубежные заказчики с энтузиазмом стали его приобретать. Меняющееся условия боевых действий и множество угроз для Израиля заставляют его обновить и модель мышления: в ближайшие годы здесь не будет "ракетных войск", но на вооружение поступит новая техника, и армия будет реорганизована. Большая ракетная группировка, с возможностями точного поражения целей обеспечит дополнительные возможности по сравнению с ВВС - запускать и атаковать с помощью высокоточных ракет и на расстоянии от 40 до 500 км.



Если противнику удастся провести массированный обстрел сотнями ракет сразу с разных направлений (одновременная атака с территорий Ливана, Сирии, Газы, Ирана, Йемена, Ирака), то ПВО Израиля, как ожидается, будет трудно справиться с этой угрозой. В результате будут нанесены очень масштабные повреждения и разрушения в населенных пунктах. Речь идет о мощном ударе по крупным городам и стратегическим объектам с использованием высокоточных ракет - такого Израиль еще не испытывал.



В ходе такой атаки следует ожидать больших проблем для ВВС - базы и взлетно-посадочные полосы, хранилища топлива и командные пункты будут атакованы врагом. Именно поэтому ЦАХАЛ намерен приобрести сотни высокоточных ракет и реактивных снарядов:



Ракета Экстра (Нуга) производства компании Elbit - способна достигать дальности до 150 км и нести боеголовки массой до 120 кг. Цена: около миллиона шекелей.



Ракета Экстра Нуга Дальность: до 150 км. Боеголовка: до 120 кг.



Нец Дорес - ракета дальностью до 300 км производства компании Elbit с боеголовкой до 200 кг. Цена: не более 2 млн. шекелей.



Кидон Касум - тоже от Elbit. Это ракета с системой наведения и коррекции отклонений, управляемая системой GPS. Ракета имеет максимальную дальность стрельбы около 40 км и чрезвычайно высокую точность попадания: отклонение от цели составляет до 10 м.



Кроме того, проводятся испытания по оснащению ракетами класса "поверхность-поверхность" Лора (LOng Range Artillery) производства IAI, способными достигать дальности 300 км. Вес боеголовки этой ракеты может достигать 600 кг: стоимость каждой ракеты оценивается в 3 млн. шекелей.



Преимущества ракетной группировки перед ВВС:



Закупка этих ракет осуществляется на фоне давнего спора между ВВС и артиллерией. Ракетная установка большой дальности, которая будет эксплуатироваться артиллерией, имеет ряд преимуществ перед ВВС:



Готовность к атаке - оперативность запуска ракеты в любую точку составляет максимум несколько минут по сравнению с часами, когда речь идет о действиях ВВС.



Дискретность - возможность обнаружить и приписать ракетный удар Израилю меньше, чем возможность обнаружить атакующий самолет.



Отсутствие риска для пилотов при выполнении заданий.



Живучесть - оперативная автономность каждой пусковой установки, их рассредоточенность и высокая мобильность по дорожной сети существенно затрудняют их повреждение по сравнению со взлетно-посадочными полосами, подземными КП, топливными хранилищами и т.д., которые являются необходимой частью работы аэропорта.



Экономичность - использование ракет или ракетных комплексов дешевле эксплуатации ВВС.



Применение высокоточного оружия с концентрацией усилий и быстрым темпом стрельбы самими маневрирующими силами может привести к высокой эффективности (полезности) формирования в будущей войне в Ливане.



Согласно планам, израильская военная промышленность должна произвести большую часть упомянутых ракет и снарядов, а также адаптировать некоторые из них для запуска с палуб кораблей ВМС и самолетов ВВС.