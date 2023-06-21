



Эхуд Барак был готов отказаться от суверенитета над Старым Городом Иерусалима

Израиль при премьер-министре Эхуде Бараке 23 года назад обсуждал возможность отказа от своего суверенитета над некоторыми районами Старого Города, включая часть Храмовой Горы.



Соответствующий документ оказался в распоряжении Ynet.



Согласно отчету, тогда Барак потребовал 8% Иудеи и Самарии без обмена землями, где проживало примерно 80% поселенцев и часть палестинского населения.



Напротив, Израиль предложил обменяться землями в районе Газы, где тогда было около 20 израильских поселений, в которых проживало около 7000 израильтян. На обмен приходилось не более 2% земли.



Ответ Израиля на иврите, в котором излагались оговорки Израиля в отношении предложения Билла Клинтона, гласил, что от Яффских ворот в Старом Городе территория "прямо и слева" может быть обозначена как часть ПА, а территория справа будет принадлежать Израилю.



42-й президент США предлагал передать суверенитет над Храмовой Горой палестинцам, в то время, как Израиль бы сохранил за собой Стену Плача. Он выдвигал два спорных предложения, которые вызвали обеспокоенность у Израиля из-за расплывчатых формулировок. В конечном итоге, переговоры провалились из-за серьезных оговорок со стороны палестинцев.

