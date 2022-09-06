



Израиль знал о сирийском ядерном реакторе за 5 лет до его уничтожения

Армия обороны Израиля публикует никогда ранее не публиковавшийся внутренний документ от 2002 года, в котором Управление военной разведки предупредило, что Сирия пытается начать реализацию ядерной программы.



Об этом сообщает Times of Israel.



Разведывательная оценка была составлена ​​за пять лет до того, как Израиль нанес удар по сирийскому ядерному реактору в районе Дейр-эз-Зора в сентябре 2007 года.



"Недавно стало известно, что в рамках Сирийской комиссии по атомной энергии ведутся (или, по крайней мере, велись) секретные проекты, ранее неизвестные нам", - говорится в секретном документе.



До сегодняшней публикации ЦАХАЛ ранее указывал, что только в конце 2004 года военная разведка и "Моссад" начали получать непроверенную информацию об иностранных экспертах, помогающих Сирии развивать военную ядерную программу. По некоторым данным, Северная Корея работала с Сирией над ядерной программой как минимум с 2001 или 2002 года.



ЦАХАЛ обнародовал секретный документ через 15 лет после крупного авиаудара, разрушившего ядерную программу Сирии.



