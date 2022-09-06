Израиль знал о сирийском ядерном реакторе за 5 лет до его уничтожения
Армия обороны Израиля публикует никогда ранее не публиковавшийся внутренний документ от 2002 года, в котором Управление военной разведки предупредило, что Сирия пытается начать реализацию ядерной программы.
Об этом сообщает Times of Israel.
Разведывательная оценка была составлена за пять лет до того, как Израиль нанес удар по сирийскому ядерному реактору в районе Дейр-эз-Зора в сентябре 2007 года.
"Недавно стало известно, что в рамках Сирийской комиссии по атомной энергии ведутся (или, по крайней мере, велись) секретные проекты, ранее неизвестные нам", - говорится в секретном документе.
До сегодняшней публикации ЦАХАЛ ранее указывал, что только в конце 2004 года военная разведка и "Моссад" начали получать непроверенную информацию об иностранных экспертах, помогающих Сирии развивать военную ядерную программу. По некоторым данным, Северная Корея работала с Сирией над ядерной программой как минимум с 2001 или 2002 года.
ЦАХАЛ обнародовал секретный документ через 15 лет после крупного авиаудара, разрушившего ядерную программу Сирии.
אגף המודיעין העריך כבר לפני עשרים שנה שסוריה בונה כור גרעיני.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 6, 2022
15 שנים לאחר מבצע ״מחוץ לקופסה״: כעת נחשף כי אגף המודיעין העריך כחמש שנים לפני, כבר בשנת 2002, כי סוריה מנהלת פרויקט חשאי - שלימים התגלה ככור הגרעיני בסוריה>> pic.twitter.com/H0SFTU0uDr