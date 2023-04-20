Новости » Политика
Секретные данные по безопасности передаются Арье Дери домой
20.04.2023 12:39 Наталья Богинская

Секретные данные по безопасности передаются Арье Дери домой

По указанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу председатель ШАС Арье Дери, являющийся постоянным наблюдателем в кабинете министров, получает обновления безопасности, которые предназначены только для членов кабинета, сообщил Kan 11 News в среду. 

По информации издания, офицер в звании подполковника прибывает домой к председателю ШАС и передает ему оперативную информацию. Дери также получает новости от военного секретаря премьер-министра генерал-майора Ави Хиля. Однако, согласно указаниям юрисконсультов Кнессета, премьер-министру не разрешается регулярно приглашать члена Кнессета для участия в заседаниях кабинета.

Дери прибыл во вторник на заседание военно-политического кабинета после того, как отсутствовал на двух предыдущих обсуждениях. В январе Нетаниягу уволил Дери с поста министра внутренних дел и здравоохранения, согласно заключению БАГАЦА.

В письме об увольнении Дери Нетаниягу написал: «Я подумал, что важно, чтобы вы служили Государству Израиль в качестве члена военно-политического кабинета в моем правительстве, где вы можете оказать влияние благодаря своему многолетнему опыту работы в правительстве премьер-министров Шамира и Рабина”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы