



Секретные данные по безопасности передаются Арье Дери домой

По указанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу председатель ШАС Арье Дери, являющийся постоянным наблюдателем в кабинете министров, получает обновления безопасности, которые предназначены только для членов кабинета, сообщил Kan 11 News в среду.



По информации издания, офицер в звании подполковника прибывает домой к председателю ШАС и передает ему оперативную информацию. Дери также получает новости от военного секретаря премьер-министра генерал-майора Ави Хиля. Однако, согласно указаниям юрисконсультов Кнессета, премьер-министру не разрешается регулярно приглашать члена Кнессета для участия в заседаниях кабинета.



Дери прибыл во вторник на заседание военно-политического кабинета после того, как отсутствовал на двух предыдущих обсуждениях. В январе Нетаниягу уволил Дери с поста министра внутренних дел и здравоохранения, согласно заключению БАГАЦА.



В письме об увольнении Дери Нетаниягу написал: «Я подумал, что важно, чтобы вы служили Государству Израиль в качестве члена военно-политического кабинета в моем правительстве, где вы можете оказать влияние благодаря своему многолетнему опыту работы в правительстве премьер-министров Шамира и Рабина”.