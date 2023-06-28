



Секретное заседание комитета по безопасности - без представителей армии





Неделю назад в комитете по иностранным делам и безопасности Кнессета состоялось закрытое и засекреченное обсуждение.



Согласно сегодняшнему утреннему репортажу Решет Бет, дискуссия была посвящена сложной ситуации с безопасностью в северной Самарии и состоялась через день после серьезного теракта в поселении Эли. Однако, несмотря на ее важность, никто из представителей органа, имеющего к ней самое непосредственное отношение, - представителей армии - не пришел на эту дискуссию.



Также сообщалось, что члены Кнессета в комитете резко критиковали армию во время дебатов и сосредоточили критику на министре обороны Йоаве Галанте, и даже утверждали, что именно он приказал представителям армии не приходить на заседание комитета.

