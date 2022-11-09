



Секретарь Совбеза РФ прибыл в Тегеран

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл сегодня в Иран.

Об этом сообщает ТАСС.

Ближайший соратник Путина проведет плановые консультации по вопросам безопасности с участием экспертов советов национальной безопасности двух стран, министерств и других ведомств.



Его поездка состоялась на фоне новостей о том, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет.

Последний визит Патрушева в Тегеран состоялся в декабре 2019 года.