Секретарь Совбеза РФ прибыл в Тегеран
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл сегодня в Иран.
Об этом сообщает ТАСС.
Ближайший соратник Путина проведет плановые консультации по вопросам безопасности с участием экспертов советов национальной безопасности двух стран, министерств и других ведомств.
Его поездка состоялась на фоне новостей о том, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет.
Его поездка состоялась на фоне новостей о том, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет.
Последний визит Патрушева в Тегеран состоялся в декабре 2019 года.