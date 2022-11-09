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Секретарь Совбеза РФ прибыл в Тегеран
09.11.2022 11:39 Алина Груднева

Секретарь Совбеза РФ прибыл в Тегеран

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл сегодня в Иран.

 
Об этом сообщает ТАСС. 
 
Ближайший соратник Путина проведет плановые консультации по вопросам безопасности с участием экспертов советов национальной безопасности двух стран, министерств и других ведомств. 

Его поездка состоялась на фоне новостей о том, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет.
 
Последний визит Патрушева в Тегеран состоялся в декабре 2019 года.

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