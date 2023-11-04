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Секретарь СНБО Украины: такого поражения в Крыму Россия еще не видела
04.11.2023 10:08 Анатолий Кравченко

Секретарь СНБО Украины: такого поражения в Крыму Россия еще не видела

Секретарь СНБО, выступая на украинском радио, заявил, что российская армия терпит такие поражения в Крыму, которых не было никогда в ее истории.

На вопрос, как Украина реагирует на обстрел беспилотниками, Данилов отметил, что ВСУ отвечают ударами каждый день.

По поводу переговоров о перемирии, секретарь СНБО категорически их отверг, подчеркнув, что Украина не собирается сдаваться или подписывать документы о капитуляции.
 
"Наш президент настроен на победу. Наша цель - победить Россию в войне и построить свободное демократическое гсоударство", - отметил Данилов, призвав всех укаринцев участвовать в этом процессе.

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