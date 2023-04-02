



Секретарь СНБО Украины опубликовал план "12 шагов по деоккупации Крыма"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны СНБО Украины Алексей Данилов опубликовал программу "12 шагов по деоккупации Крыма". Документ предусматривает возвращение аннексированного Россией полуострова под юрисдикцию Киева.



Программа, в частности, предполагает полный демонтаж Крымского моста, выселение российских граждан, приехавших туда после 2014 года, установку памятника "Русский военный корабль идёт на…", переименование Севастополя в "Объект №6".



По словам чиновника, новое название для Севастополя необходимо, так как город играет "определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории".



"Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар", – написал секретарь СНБО. Такое название Севастополь носил с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы.



Программа были подготовлены аппаратом СНБО при участии широкого круга экспертов, сообщил Данилов.



Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев в ответ на сообщение Данилова о "12 шагах по деоккупации Крыма", заявил, что к заявлениям украинских политиков нельзя относиться серьёзно.



"Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьёзно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", – отметил Развожаев.