



Секретарь СНБО: Украину не надо усаживать за стол переговоров, дайте оружие

Украину не нужно уговаривать садиться за стол переговоров с Россией. Однако необходимо больше оружия, ведь это единственный весомый аргумент для РФ. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook.



Данилов ответил авторам так называемых "мирных инициатив" для Украины, которые часто повторяют российские нарративы.



"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное как пророссийское миротворчество", - отметил он.



Секретарь СНБО заявил, что Украине сейчас не нужны переговоры, но необходимо оружие, чтобы остановить врага.



"Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - подчеркнул он.



Напомним, недавно президент Бразилии заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Он считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры. В МИД Украины ответили бразильскому лидеру и пригласили в Украину, чтобы показать суть российской агрессии.



Кроме того, глава МИД Италии выступил за мирные переговоры между Украиной и РФ, а посредником предложил Китай.