



Секретарь СНБО торопит россиян с выездом из Крыма: придем - будем гнать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал совет россиянам, проживающим во временно оккупированном Крыму, выезжать в Россию и как можно скорее, и воспользоваться они могут Крымским мостом... пока могут.



Так, секретаря СНБО попросили дать комментарий относительно линий обороны, которые строят российские военные на полуострове. По его словам, оккупанты прекрасно понимают, что ВСУ в скором времени придут.



"Это испуг. Они понимают, что вопрос только времени - когда придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами того сооружения (Крымского моста - ред.), которое сегодня у них есть, для того, чтобы быть в безопасности", - сказал Данилов в эфире Национального телемарафона..



Вместе с тем он подчеркнул, что Украина вернет все, что у нее отобрала Россия после 2014 года: "Все, кто имел собственность до 2014 года, вернут себе эту собственность, все, кто получил убытки, получат компенсацию за то, что там наделала российская террористическая организация".



Кроме того, секретарь СНБО высказался и по поводу будущего Крымского моста.



"Не будем забегать вперед, как мы будем решать этот вопрос. Потому что это наша территория, и мы будем решать, нужно ли нам это сооружение для тех или иных вещей, или будет ли оно нам не нужно", - отметил Алексей Данилов.



Напомним, ранее ГУР дало совет украинцам в Крыму. Им рекомендовали избегать нахождения в непосредственной близости от военных объектов и техники оккупантов.