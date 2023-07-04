



Секретарь СНБО: Сейчас война на уничтожение равна войне за километры

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас война на уничтожение равна войне за километры. И чем больше будет уничтожено оккупантов - тем больше освобождено территорий.



«СОУ на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, б/к, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии. Последние дни особенно урожайные. Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом», - написал Данилов в Twitter.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой, но Силы обороны продвигаются шаг за шагом.



За неделю Силы обороны уничтожали вражеские цели высокой приоритетности, в среднем, каждые 70 минут. Было поражено 94 места скопления войск РФ и 22 зенитно-ракетных комплекса.