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Секретарь СНБО: Передайте наконец Медведеву смирительную рубашку
12.06.2023 17:41 Раиса Вовк

Секретарь СНБО: Передайте наконец Медведеву смирительную рубашку

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает передать бывшему президенту России Дмитрию Медведеву смирительную рубашку. До этого Медведев помечтал о "российском" Майдане Незалежности. 

"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России", заявил Данилов в Twitter.

Данилов дополнил свое сообщение снимком смирительной рубашки. По мнению секретаря СНБО, именно этот аксессуар подойдет Медведеву.


Ранее заместитель главы Совбеза РФ Медведев опубликовал поздравление с Днем России, выложив обработанную в фоторедакторе фотографию Майдана Независимости и пожеланием переименовать его в "площадь" России.

Медведев известен своими провокационными и импульсивными заявлениями из-за чего в сети склонны считать, что большинство сообщений бывший президент России пишет навеселе. 

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