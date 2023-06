Секретарь СНБО: Передайте наконец Медведеву смирительную рубашку

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает передать бывшему президенту России Дмитрию Медведеву смирительную рубашку. До этого Медведев помечтал о "российском" Майдане Незалежности.



"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России", заявил Данилов в Twitter.



Данилов дополнил свое сообщение снимком смирительной рубашки. По мнению секретаря СНБО, именно этот аксессуар подойдет Медведеву.

I asked my colleagues from the psychological crisis management department to pass this on to medvedev and to “congratulate” him on the day of temporarily existing russia. pic.twitter.com/5uTO6xQggi