



Секретарь СНБО – об ударах по РФ: Какие могут быть табу, когда нас убивают

Украина имеет право на удары по территории РФ оружием собственного производства. Украина не имеет никаких запретов на использование вооружения, разработанного отечественным военно-промышленным комплексом. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире Национального телемарафона.



Чиновник выразил непонимание – "какие могут быть табу?", если из-за российских атак в Украине ежедневно гибнут гражданские, в том числе дети.



"А как у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию, если они почти каждый день убивают наших детей? Какие должны быть табу?" – возмутился Алексей Данилов.



При этом секретарь СНБО подтвердил договоренности Украины с Западом не использовать его вооружений по территории России. Необходимо это, чтобы партнеров не обвиняли в участии в боевых действиях, объяснил чиновник.



В то же время этот запрет не распространяется на оружие, которое разрабатывает украинский военно-промышленный комплекс, отметил секретарь СНБО, заявив, что при использовании украинского вооружения у ВСУ нет никаких "табу".



Алексей Данилов также признал, что Украина наносит удары безэкипажными катерами по российским объектам.



"Я хочу сказать, что у нас есть определенные достижения в этом. И не все можно рассказывать, но по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – ну это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран", – сказал секретарь Совбеза, добавив, что подобные разработки "на отлично" выполняют боевые задания.





Как известно, еще в ноябре 2022 года Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они, в частности, должны помочь военным ВСУ защитить морскую акваторию.



Министра цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул, что такие дроны могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Глава Минобороны Алексей Резников добавил, что Украине нужны морские дроны, чтобы атаковать флот РФ, и таким образом защищать гражданские объекты.



Недавно, в конце июля, на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5.

