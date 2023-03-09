



Секретарь правительства обсудит компромиссное предложение

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара уполномочила секретаря кабинета министров Йоси Фукса принять участие в переговорах в резиденции президента относительно компромисса по правовой реформе.



Об этом сообщает Israel Hayom.



Фукс попросил у юридического советника разрешения на участие в переговорах без премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Считается, что он сможет действовать как посредник от имени главы правительства.



В прошлом он неоднократно нападал на прокуроров, участвовавших в процессе по делу Нетаниягу.



По соглашению о конфликте интересов, секретарю запрещено обсуждать судебную реформу с премьер-министром и получать от него какие-либо указания прямо или косвенно. Тем не менее, Фуксу не запрещено заниматься любым вопросом, который имеет прямое отношение к его работе, если только это специально не указано в соглашении о конфликте интересов.



"Я прочитал компромиссное предложение по судебной реформе. Это серьезное предложение и основа для переговоров по основным вопросам: внесудебный надзор за основными законами, специальное большинство для отмены законов, оговорка о приоритете, изменение Отборочной комиссии судей и внешние юридические консультации для правительства. Остается восполнить пробелы в вопросе о необходимом большинстве", - отметил Фукс.