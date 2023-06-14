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Секретарь правительства: Ганц и Лапид не против возвращения Дери
14.06.2023 17:20 Алина Груднева

Секретарь правительства: Ганц и Лапид не против возвращения Дери

Лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц якобы согласились на возвращение Арье Дери в правительство.

Об этом в интервью "Кан 11" объявил секретарь правительства Йоси Фукс.

По его словам, представители "А-Махане а-Мамлахти" на переговорах о правовой реформе в резиденции президента якобы сообщили, что согласны на возвращение Дери.

В ответ на его слова, во фракциях Ганца и Лапида сказали, что это "полнейшая и жалкая ложь".

"Секретарь правительства должен помнить, что он является госслужащим, а не политическим активистом, который может себе позволить распространение фейков", — сказано в ответе.



 

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