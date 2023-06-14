



Секретарь правительства: Ганц и Лапид не против возвращения Дери

Лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц якобы согласились на возвращение Арье Дери в правительство.



Об этом в интервью "Кан 11" объявил секретарь правительства Йоси Фукс.



По его словам, представители "А-Махане а-Мамлахти" на переговорах о правовой реформе в резиденции президента якобы сообщили, что согласны на возвращение Дери.



В ответ на его слова, во фракциях Ганца и Лапида сказали, что это "полнейшая и жалкая ложь".



"Секретарь правительства должен помнить, что он является госслужащим, а не политическим активистом, который может себе позволить распространение фейков", — сказано в ответе.







