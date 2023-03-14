



Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

В принятой во вторник резолюции указано, что российская частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества. В то же время парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как "Вагнер", созданных при поддержке российских властей, для совершения преступления агрессии в Украине, сообщает агентство BNS.



За резолюцию проголосовали единогласно 117 членов Сейма.



"С начала военного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году военнослужащие Российской Федерации и наемники частной военной компании "Вагнер", которая принимает активное участие в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, - что приравнивается к терроризму", - говорится в документе.



В резолюции Сейма отмечается, что частная военная компания "Вагнер", основанная приближенным к президенту РФ Евгением Пригожиным, является теневым инструментом российских властей.



По словам Лауринса Кащюнаса, одного из инициаторов резолюции, такие компании все чаще используются Россией в военных конфликтах.



"Только что представленная публичная оценка угроз наших литовских разведывательных служб утверждает, что такие частные военные и охранные компании могут иметь возможность проводить отдельные операции против Литвы", - сказал политик.



В резолюции призывают другие страны признать российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Сейм также подчеркивает необходимость для Литвы принять закон о предотвращении терроризма с конкретными критериями, на основе которых правительство или уполномоченное им учреждение будет утверждать список террористических организаций, а также санкции, определенные в действующих законах.



Напомним, в правительстве Италии обвинили группу "Вагнера" в увеличении числа судов с нелегальными мигрантами в Средиземном море, что является частью стратегии Москвы по мести странам, поддерживающим Украину.