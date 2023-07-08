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Сейчас Украина не готова к членству в НАТО, - Байден
08.07.2023 08:17 Ирина Демьянова

Сейчас Украина не готова к членству в НАТО, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны, сообщает CNN.

 "Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас.
Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю", - отметил Байден.

Байден отметил, что, хотя членство Украины в НАТО является преждевременным, США и союзники по Альянсу продолжат обеспечивать украинские силы обороны вооружением, необходимым для остановки российской агрессии.

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