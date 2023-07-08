



Сейчас Украина не готова к членству в НАТО, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны, сообщает CNN.



"Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас.

Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю", - отметил Байден.



Байден отметил, что, хотя членство Украины в НАТО является преждевременным, США и союзники по Альянсу продолжат обеспечивать украинские силы обороны вооружением, необходимым для остановки российской агрессии.