



Сегодня вечером Амсалем из “Ликуда” станет вторым министром юстиции

Депутат от “Ликуда” Давид Амсалем, активный критик БАГАЦ, готов стать вторым министром в Министерстве юстиции, а Кнессет должен утвердить его назначение сегодня вечером.



Ни Амсалем, ни министр юстиции Ярив Левин не детализируют ожидаемое разделение полномочий между ними, а офис первого категорически отказывается обсуждать существенные элементы назначения до тех пор, пока не будет подтверждено его место в правительстве.



Это назначение произошло в связи с тем, что коалиция планирует на этой неделе принять спорный закон о передаче себе контроля над ключевыми судебными назначениями в рамках более широкого, многоточечного плана по усилению политической власти за счет судебной ветки власти.



