



Сегодня в США стартует 75-й саммит НАТО

С 9-го по 12 июля в Вашингтоне пройдет 75-й юбилейный саммит НАТО. Ожидается, что главными темами саммита станут укрепление коллективной обороны Альянса, помощь Украине и партнерские отношения в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.



Согласно программе мероприятия, заседание Совета НАТО — Украина на уровне глав государств и правительств стартует 11 июля в 21.00 по Киеву. Саммит также посетит президент Украины Владимир Зеленский.



По данным CNN, в проекте коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне путь Украины в Альянс определен как "необратимый". Высокопоставленный представитель администрации США рассказал журналистам, что Альянс сделает важные заявления об увеличении военной, политической и финансовой поддержки Украины со стороны НАТО.



Украину на саммите НАТО в Вашингтоне ждут позитивные новости по противовоздушной обороне, в частности систем Patriot. Об этом во время онлайн-дискуссии Foreign Policy "НАТО в новой эре" заявила посол США при НАТО Джулианна Смит, сообщает "Голос Америки". Напомним, что ранее Украина сделала запрос на минимум семь систем Patriot.



Также на саммите будет присутствовать глава израильского МИДа Исраэль Кац. Несмотря на широкую украинскую повестку, министр иностранных дел Израиля постарается удержать в фокусе мировой безопасности возросшую иранскую угрозу.



