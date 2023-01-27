



Сегодня в мире чтят память жертв Холокоста

Сегодня, 27 января, мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские солдаты 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.



Только в этом лагере погибли более 1 млн человек. "Холокост, приведший к уничтожению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения…", - говорится в резолюции ООН № 60/7, которая и объявила 27 января днем памяти жертв Холокоста в ноябре 2005 года.



Как известно, Холокост - это преследование и массовое уничтожение евреев и других социальных групп, которое проводили немецкие нацисты и их союзники во время Второй мировой войны. Во время Холокоста было убито около шести миллионов евреев, что составляет примерно треть всего еврейского населения мира.



Кроме евреев, нацисты убили около четверти всех цыган мира, около 10% поляков, около трех миллионов советских (включая украинских) военнопленных, тысячи душевнобольных и нетрудоспособных.



В Украине Международный день памяти жертв Холокоста на государственном уровне начали отмечать с 2012 года, после внесения соответствующего постановления Верховной Рады. Из-за войны в Украине в этом году не будет массовых мероприятий по этому памятному дню.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ненависть и равнодушие стали основой для Холокоста, день памяти жертв которого отмечается 27 января.



"Сегодня, как и всегда, Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что равнодушие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть только вдвоем способны творить зло. Поэтому так важно, чтобы тот, кто ценит жизнь, проявлял решительность, когда надо спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить", - сказал он в видеообращении.



Сегодня, сказал также Зеленский, "мы вспоминаем праведников народов мира. Разных людей, в разных странах, которые одинаково решительно спасали жизнь".



"Сегодня мы вспоминаем решительность глобальной коалиции, которая остановила нацизм. И сегодня мы повторяем еще весомее, чем раньше: никогда снова - ненависть, никогда снова - равнодушие", - заявил Зеленский.



По его словам, "чем больше народов мира преодолеют равнодушие, меньше пространства в мире останется для ненависти. Вечная память всем жертвам Холокоста!".