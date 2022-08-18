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Сегодня в Эстонии заработал запрет на въезд для россиян по шенгену
18.08.2022 09:42 Юлия Фрилис

Сегодня в Эстонии заработал запрет на въезд для россиян по шенгену

Сегодня в Эстонии заработал запрет на въезд для россиян по шенгену.  Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Кроме того, с 18 августа правительство значительно ограничило выдачу виз для граждан РФ. Ограничения касаются поездок с целью туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями.

Если россияне въехали в страну до 18 августа, то выгонять их не будут. Но при выезде из Шенгенской зоны визу аннулируют.

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