Сегодня в Эстонии заработал запрет на въезд для россиян по шенгену
Сегодня в Эстонии заработал запрет на въезд для россиян по шенгену. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Кроме того, с 18 августа правительство значительно ограничило выдачу виз для граждан РФ. Ограничения касаются поездок с целью туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями.
Если россияне въехали в страну до 18 августа, то выгонять их не будут. Но при выезде из Шенгенской зоны визу аннулируют.