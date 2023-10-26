



Сегодня в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС

Сегодня, 26 октября, в Брюссселе начнется саммит лидеров стран Европейского союза, который пройдет в условиях, когда мир в Европе и на Ближнем Востоке разрушен.



Война России в Украине продолжается уже более полутора лет. На Балканах после десятилетий спокойствия вновь нарастает напряженность между Сербией и Косово. Из Нагорного Карабаха, армянского анклава, недавно аннексированного Азербайджаном в результате военного наступления, доносятся предупреждения об этнических чистках.



А еще Израиль воюет с ХАМАСом в секторе Газа, где на фоне затянувшегося конфликта в октябре вспыхнула жестокая война, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, а Израиль в ответ нанес тысячи авиаударов по палестинской территории. В то время как Израиль готовит наземное вторжение в Газу, лидеры ЕС пытаются найти общую линию в отношении войны между Израилем и ХАМАС. И они обеспокоены тем, что этот конфликт затмевает все остальные.



В связи с недавними выборами в ряде европейских стран, изменившими политический ландшафт, нынешний саммит лидеров ЕС, или Европейский совет, проходит под знаком смены альянсов по вопросам миграции и безопасности в связи с недавними террористическими актами.



