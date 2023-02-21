



"Сегодня Украина, завтра Тайвань": Китай сделал заявление о войне в Украине

В Китае заявили, что "глубоко обеспокоены" тем, что война в Украине якобы "выходит из-под контроля". Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган, передает CNN.



Министр иностранных дел выступил на конференции по безопасности Lanting, который проходит в Пекине.



"Китай глубоко обеспокоен непрерывной эскалацией конфликта и возможностью выхода из-под контроля", - отметил он.



В то же время Цинь Ган призвал другие страны не "разжигать огонь".



"Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раскручивать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань"", - сказал он.



Напомним, 20 февраля советник китайского лидера Ван И после поездки в Европу приехал в Москву. Он заявил, что хочет обсудить возможный мирный план для Украины, анонсированный ранее.



В то же время в МИД Китая заявили, что США не должны "читать лекции" по вопросу возможной поставки оружия в Россию.