



Сегодня Нетаниягу объявит о формировании правительства



Ожидается, что Биньямин Нетаниягу объявит сегодня 21 декабря, в шестой раз: "Мне удалось сформировать правительство".

В коалиции не успокаиваются ни на минуту и продолжают еще более энергично продвигать законодательные процедуры, которые удовлетворят пожелания высших должностных лиц будущего правительства. Среди этих процедур: закон Бен-Гвира, который был одобрен в первом чтении и, как ожидается, на следующей неделе пройдет во втором и третьем чтении, закон Смотрича - о расширении полномочий министра в министерстве обороны и закон Дери - поправка к основному закону о правительстве, призванная позволить ему занимать пост министра.



Ожидается, что объявление Нетаниягу произойдет на последней минуте - после того, как Нетаниягу уже израсходует все отведенные ему дни. Нетаниягу позвонит президенту и объявит, что ему удалось сформировать правительство сразу после закрытия пленума Кнессета. Затем спикер Кнессета также объявит об этом, и у Нетаниягу будет еще неделя до фактической присяги правительства.



У Нетаниягу останется две недели минус один день, но, похоже, он стремится к более жесткому графику и планирует создать правительство в следующий четверг. Причиной этого является его стремление закончить законодательный блиц и удовлетворить членов назначенного правительства. В то же время, хотя он нацелен на четверг следующей недели, существует юридическая возможность принесения присяги и в следующий понедельник.