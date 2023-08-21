



Сегодня Международный день памяти жертв терроризма

В понедельник, 21 августа, мир отмечает Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.



Современность сталкивается с острой проблемой терроризма, однако увы, часто обращается мало внимания к правам жертв этих жестоких актов. Важно понимать, что оказать поддержку пострадавшим от террористических действий – значит помочь им справиться с нанесенными травмами и вернуться к нормальной жизни.



Этот процесс требует длительного вмешательства, объединяющего меры физической, психологической, финансовой и социальной реабилитации. Эффективная поддержка и уход позволяют жертвам терроризма преодолеть страх, восстановить психологическое равновесие и интегрироваться обратно в общество, обретая новую жизненную надежду и силу.



В этот день вспоминают всех людей, пострадавших от терроризма, чья жизнь была изменена или прервана террористами. Целью подобной даты является стремление отдать должное жертвам терроризма и пострадавшим от него и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.



Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину терроризм усилился. Украинцы подвергаются пыткам, убийствам, изнасилованиям, насильственному перемещению, еще и с признаками геноцида. Кроме того, россияне совершают и продовольственный терроризм, атакуя украинскую портовую инфраструктуру и склады с зерном.