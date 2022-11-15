



Сегодня будет приведен к присяге Кнессет 25-го созыва

Сегодня будет приведен к присяге Кнессет 25-го созыва.



С 14:00 до 15:00 пройдут заседания фракций.



В 15:15 состоится официальная церемония встречи депутатов президентом государства Ицхаком Герцогом.



В 16:00 начнется пленарное заседание, в ходе которого депутаты принесут присягу. После завершения заседания состоится прием в зале Шагала.



В парламенте 25-го созыва будет 23 новых депутата – по семь от "Ликуд" и "Религиозного сионизма", три от "Еш Атид", два от РААМ, по одному от "Махане Мамлахти", ШАС и НДИ.



В обновленном Кнессете будет 29 женщин, на одну меньше, чем в предыдущем созыве.



Самым старшим по возрасту депутатом Кнессета является 74-летний Хаим Кац от партии "Ликуд", самым молодым – 30-летний Ицхак Васерлауф от партии "Оцма Иегудит".



Количество русскоязычных депутатов осталось неизменным, в Кнессете их будет восемь.



Ожидается, что первым делом "Ликуд" и его партнеры планируют сменить спикера парламента. Нетаниягу хочет видеть на этом посту представителя своей партии.