



"Сегодня БАГАЦ разрешил солдату длинные волосами, а завтра - бермуды и шлепки"

БАГАЦ принял апелляцию солдата ЦАХАЛа, требовавшего, чтобы ему разрешили служить с длинными волосами.



Основанием для этого стало мнение судей о том, что “нет ничего необычного в том, что у мужчины - длинные волосы”.



БАГАЦ рекомендовал “не принуждать солдата стричься” и организовать “специальную комиссию”.



Депутат Ликуда Нисим Ватори резко отреагировал на судебной постановление: “Институционализированная анархия, возникающая в Верховном суде, только усиливает настоятельную необходимость продвижения положения о вето на решения БАГАЦа. Сегодня судьи рекомендуют ЦАХАЛу разрешить солдату служить с длинными волосами, завтра они разрешат солдату прибыть в цветочной рубашке и бермудах, а позже они также разрешат поклонникам жанра прибыть в шлепанцах”.