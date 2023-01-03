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"Сегодня БАГАЦ разрешил солдату длинные волосами, а завтра - бермуды и шлепки"
03.01.2023 19:57 Аркадий Бочаровский

"Сегодня БАГАЦ разрешил солдату длинные волосами, а завтра - бермуды и шлепки"

БАГАЦ принял апелляцию солдата ЦАХАЛа, требовавшего, чтобы ему разрешили служить с длинными волосами.

Основанием для этого стало мнение судей о том, что “нет ничего необычного в том, что у мужчины - длинные волосы”.

БАГАЦ рекомендовал “не принуждать солдата стричься” и организовать “специальную комиссию”.

Депутат Ликуда Нисим Ватори резко отреагировал на судебной постановление: “Институционализированная анархия, возникающая в Верховном суде, только усиливает настоятельную необходимость продвижения положения о вето на решения БАГАЦа. Сегодня судьи рекомендуют ЦАХАЛу разрешить солдату служить с длинными волосами, завтра они разрешат солдату прибыть в цветочной рубашке и бермудах, а позже они также разрешат поклонникам жанра прибыть в шлепанцах”.

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