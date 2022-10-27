



Сечин заявил, что Тайвань вернется в Китай "по графику"

Игорь Сечин, исполнительный директор российского нефтяного гиганта "Роснефть" и один из ближайших союзников Владимира Путина, в четверг похвалил руководство Китая и заявил, что Тайвань "вернется в родную гавань по графику".



Сечин заявил, что решения XX съезда КПРФ, закрепившие положение Си Цзиньпина как самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна, обеспечат выход страны на новый уровень развития.



Углубление "безграничного" партнерства между растущей сверхдержавой Китая и титаном природных ресурсов Россией является одним из самых интригующих геополитических событий последних лет, за которым Запад с тревогой наблюдает.



"Вызывает уважение позиция китайского руководства, которое спокойно и открыто, без ложных предпосылок излагает свои позиции даже по самым сложным вопросам, таким, как проблема Тайваня, которую в этой связи можно оценить как несколько преувеличенную", - сказал Сечин на международном экономическом форуме в Баку, ранее проходившем в итальянской Вероне.



Он сказал, что попытки США создать собственную сложную промышленность по производству микрочипов показали, что "возвращение Тайваня в родную гавань" идет "по графику".



Министерство иностранных дел Тайваня осудило комментарии, заявив, что только жители острова могут решать свое будущее.



"Ни наше правительство, ни народ, ни международное сообщество не могут согласиться с абсурдными высказываниями Китая или унижать суверенный статус Тайваня", — говорится в заявлении.



Китай заявляет, что демократически управляемый Тайвань является его собственной территорией, и за последние два года усилил военное и политическое давление на остров. Тайбэй решительно отвергает претензии Пекина на суверенитет.



Россия неоднократно предостерегала Соединенные Штаты от вмешательства в дела Китая, в то время как президент Владимир Путин открыто поддерживал позицию Си по отношению к судьбе острова, куда в 1949 году бежало побежденное правительство Китайской Республики после поражения в гражданской войне коммунистами Мао.

