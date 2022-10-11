



Сделка с Ливаном: Лапид проигнорировал рекомендацию юрсоветника правительства

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара рекомендовала на заседании кабинета министров вынести морское соглашение с Ливаном на голосование в Кнессет.



Как сообщает "Аруц Шева", она пояснила, что было бы целесообразно внести соглашение на утверждение Кнессета в связи с тем, что действующее правительство является временным, а соглашение необратимым.



Однако, как пишет Globes, Яир Лапид отверг позицию Бахарав-Миара и решил внести соглашение на рассмотрение Кнессета, но не проводить по нему голосование. В среду правительство проголосует в соответствии с позицией Лапида, чтобы представить соглашение в Кнессет без голосования.