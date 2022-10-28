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Сделка с Ливаном: Ганц встретился с американским посредником
28.10.2022 16:39 Ольга Белозерова

Сделка с Ливаном: Ганц встретился с американским посредником

Министр обороны Бени Ганц встретился сегодня с Амосом Хохштейном - посредником от имени американского правительства для переговоров по соглашению о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Ганц поблагодарил Хохштейна и попросил выразить признательность американской администрации за помощь в достижении соглашения, которое укрепляет стабильность и способствует безопасности Израиля. 

Министр обороны Израиля также выразил надежду, что соглашение откроет путь для дальнейших позитивных событий в регионе.

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