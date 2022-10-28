



Сделка с Ливаном: Ганц встретился с американским посредником

Министр обороны Бени Ганц встретился сегодня с Амосом Хохштейном - посредником от имени американского правительства для переговоров по соглашению о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Ганц поблагодарил Хохштейна и попросил выразить признательность американской администрации за помощь в достижении соглашения, которое укрепляет стабильность и способствует безопасности Израиля.



Министр обороны Израиля также выразил надежду, что соглашение откроет путь для дальнейших позитивных событий в регионе.