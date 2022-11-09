



"Сдача Херсона - крупнейшее поражение России после развала СССР"

"Политолог" Сергей Марков сообщил россиянам: "Сейчас, в этот трудный день большого поражения России, важно сказать — мы поддерживаем Владимира Путина. Мы верим Владимиру Путину. Это наш лидер, мы с ним. Поражения бывают. Мы верим в нашу победу", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков предупредил о тяжёлых последствиях ухода ВС РФ из Херсона.



"Сдача Херсона это крупнейшее геополитическое поражение России с момента распада СССР. Политические последствия этого огромного поражения будут реально большими. Главная причина этого поражения — отказ от реальной в....* и катастрофическое запаздывание в принятии необходимых решений", — объяснил политолог.

