



Сценарий "Атака на Иран": Израиль и США провели совместные военные учения

Военные Израиля и США завершили серию совместных учений, в ходе которых отрабатывались различные сценарии возникновения угроз в регионе.



Учения начались в последний день ноября с вылета в воздушном пространстве Израиля четырех американских истребителей F-15 в сопровождении четырех израильских самолетов F-35i "Adir".



Во время учений американский самолет-заправщик KC-135 выполнил дозаправку в воздухе нескольких истребителей ВВС F-16i "Суфа". Кроме того, был смоделирован оперативный сценарий на дальние полеты.



Разведывательное управление ЦАХАЛа провело обширную кампанию по воспроизведению симуляций против отдаленных стран, проверяя способности военных собирать разведданные, определять и идентифицировать цели, а также предоставлять разведданные оперативным силам.



ЦАХАЛ написал в Твиттере, что "эти учения являются ключевым компонентом растущего стратегического сотрудничества вооруженных сил двух государств в ответ на общие проблемы на Ближнем Востоке, особенно вызванные Ираном".