



СБУ задержала "агентку Кремля", готовившую покушение на Зеленского в Николаеве

Служба безопасности задержала российскую информаторку, которая готовила ракетный удар по Николаевской области во время визита президента Украины Владимира Зеленского.



Прежде всего злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение - заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.



Кроме этого, у женщины были и другие цели. В частности, выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.



"По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области", – говорится в сообщении.



Женщину задержали с поличным при попытке передачи разведданных захватчикам. По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.



Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов. Кроме этого, она пыталась в темную получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона.



Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).



Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.