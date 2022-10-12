



СБУ разоблачила российского агента, который корректировал удары по Киеву

Служба безопасности разоблачила предателя, который корректировал ракетные удары россиян по Киеву. Вражеским агентом оказался житель оккупированного Крыма.



"Он находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе через свою агентку. СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она находится под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом", - рассказали в ведомстве.



В оккупированном Крыму мужчина проживает с 2017 года. Там он был завербован спецслужбой РФ и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.



Как сообщили в Службе безопасности, предатель получал задания от работника ФСБ РФ и передавал своей агентке в столицу. Она, в свою очередь, должна была собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам на территории Киева и области.



Мужчине уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.



