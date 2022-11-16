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СБУ объявила в розыск Рамзана Кадырова
16.11.2022 20:53 Раиса Вовк

СБУ объявила в розыск Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается в базе данных СБУ.

По данным Службы безопасности, Кадыров числится как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

При этом его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

Напомним, ранее Кадыров призвал применить против Украины “маломощное ядерное оружие” после разгрома российских войск в Лимане, а также заявил, что солдаты не покинут территорию Украины даже в случае, если так называемая “спецоперация” будет заверешена. 

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