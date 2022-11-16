



СБУ объявила в розыск Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается в базе данных СБУ.



По данным Службы безопасности, Кадыров числится как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".



При этом его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.



Напомним, ранее Кадыров призвал применить против Украины “маломощное ядерное оружие” после разгрома российских войск в Лимане, а также заявил, что солдаты не покинут территорию Украины даже в случае, если так называемая “спецоперация” будет заверешена.