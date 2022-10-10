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СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева
10.10.2022 17:34 Раиса Вовк

СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.

Сообщение об этом появилось в базе разыскиваемых Министерства внутренних дел Украины.

Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч.2 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти).

Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

В базе указано, что Медведев исчез 1 марта.

Отметим, что сегодня Медведев заявил, что Россия готовит новые массированные удары по мирным городам Украины.

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