



СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.



Сообщение об этом появилось в базе разыскиваемых Министерства внутренних дел Украины.



Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч.2 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти).



Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.



В базе указано, что Медведев исчез 1 марта.



Отметим, что сегодня Медведев заявил, что Россия готовит новые массированные удары по мирным городам Украины.



