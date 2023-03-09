



СБУ – "МГБ Приднестровья": Обвинения – чушь, фейк и провокация Кремля

Служба безопасности Украины оперативно отреагировала на обвинения так называемого "Министерства государственной безопасности Приднестровья" о якобы подготовке СБУ терактов против высших должностных лиц непризнанной республики.



В украинской Спецслужбе призвали не воспринимать всерьез фейк, за распространением которого просматривается четкая цель России.



"Заявления властей непризнанного Приднестровья о якобы участии СБУ в подготовке теракта являются провокацией, которую организовали власти России", – говорится в обнародованном СБУ 9 марта заявлении.



"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле", – подчеркивается в комментарии СБУ.



В Службе призвали "не воспринимать всерьез эту чушь", за распространением которой "видна четкая цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом Украину".



"Ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ. Но сегодня весь мир видит подлинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов", – добавили в СБУ.







Напомним, ранее 9 марта в так называемом "МГБ Приднестровья" заявили о предотвращении "теракта", который якобы готовился по указанию СБУ. РосСМИ тут же подхватили это заявление и начали раскручивать информацию, что покушение готовилось на так называемого "президента" Вадима Красносельского.

