



СБУ и ГБР провели обыски у экс-главы МВД Авакова

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова. Об этом сообщил сам Аваков в комментарии Украинской правде.



По его словам, дело касается закупки французских вертолетов Airbus.



"Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Следователи вели себя корректно, хоть это все и бессмысленно. Формально отработали версию", - заявил экс-глава МВД.



Напомним, что сегодня также прошли обыски в доме у олигарха Игоря Коломойского. Сообщается, что обыски проводят в рамках расследования дела о махинациях, связанных с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой".