Новости » Политика
СБУ и ГБР провели обыски у экс-главы МВД Авакова
01.02.2023 11:18 Раиса Вовк

СБУ и ГБР провели обыски у экс-главы МВД Авакова

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова. Об этом сообщил сам Аваков в комментарии Украинской правде

По его словам, дело касается закупки французских вертолетов Airbus.

"Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Следователи вели себя корректно, хоть это все и бессмысленно. Формально отработали версию", - заявил экс-глава МВД. 

Напомним, что сегодня также прошли обыски в доме у олигарха Игоря Коломойского. Сообщается, что обыски проводят в рамках расследования дела о махинациях, связанных с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы