



Сбитый машиной участник протестов в Тель-Авиве рассказал о произошедшем

Став Шомер, участник акции протеста против "правовой революции", получил вчера, 29 июля, легкие ранения после того, как его сбил водитель автомобиля на улице Хума вэ Мигдаль в Тель-Авиве. В беседе с 12-м каналом он рассказал, что водитель автомобиля ехал навстречу протестующим и что один из пассажиров машины угрожал им мачете.



Сегодня утром Шомер был допрошен полицией с предупреждением, несмотря на то, что был ранен.



Шомер сообщил, что он пришел на демонстрацию и сопровождал журналистку Орли Бар-Лев, которая освещает протесты против "правовой революции". В какой-то момент группа демонстрантов, в которую, по его словам, входило около двухсот человек, выдвинулась в сторону улицы Хума вэ Мигдаль в Тель-Авиве. "Вдруг откуда ни возьмись, из-за поворота, выскочила машина и попыталась сбить моего друга, который шел спиной к движению. В последний момент я отбросил его, а 15-летний подросток, увидевший эту ситуацию, стал бежать за ним с фотоаппаратом, чтобы сфотографировать номер (машины) и людей, сидевших внутри".



Пока мальчик его фотографирует, а другая машина его блокирует - с заднего сиденья выходит мужчина, в два раза выше мальчика, достает мачете - смотрит ему в глаза, что-то ему говорит и возвращается в машину", - рассказал он. Я подбежал к полицейскому и сказал ему: "Здесь есть человек, который пытался сбить протестующего, теперь он достал мачете, полицейский посмотрел на меня, не шелохнулся и подумал, что я шучу или что-то в этом роде".



"Я обернулся и увидел, что машина движется в сторону толпы, я видел, как люди разлетались в стороны. Я увидел, что машина с моей стороны движется в мою сторону, я замер и поднял руки в знак "стоп". Я понял, что он не собирается останавливаться - я не успел увернуться, упал на капот, а потом я покатился в сторону. Машину немного повело влево, и мое колено застряло между его машиной и машиной, которая там стояла", - рассказал Шомер и добавил: "Мой друг погнался за ним, машина чуть не сбила полицейского". По словам Шомера, в автомобиле сидели два или три молодых в возрасте около 30 лет.



Шомер был доставлен в больницу на машине скорой помощи и страдает от боли и ушибов. По его словам, он передал полиции все улики. "Если бы было хоть малейшее подозрение, что это теракт, а не попытка задавить протестующего - тогда бы они в панике всех бы по домам заперли, а в моем случае - все нормально, человек достает из машины мачете и трижды пытается задавить протестующих, так вдруг возникает ситуация, что это несчастный случай, давайте мы подождем и посмотрим на факты, вот и вся разница", - подчеркнул он.



Компания Strauss, в которой работает водитель, подозреваемый в наезде, заявила, что "компания Strauss была шокирована видеозаписью и решительно осуждает любые виды насилия". Если подробности дела окажутся правдивыми, они будут рассмотрены быстро и со всей строгостью".